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Бутакова Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бутакова) Ирина Феоктистовна

Отец ребёнка: Бутаков Феоктист Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Феоктист Архипович

Рождение ребёнка
16.09.1955

Дочь: Меркулова (Бутакова) Валентина Феоктистовна

Отец ребёнка: Бутаков Феоктист Архипович

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1957

Сын: Бутаков Виталий Феоктистович

Отец ребёнка: Бутаков Феоктист Архипович

Бутка, Талицкий, Свердловская область

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