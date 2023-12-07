Бутакова Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бутакова) Ирина Феоктистовна
Отец ребёнка: Бутаков Феоктист Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1955
Дочь: Меркулова (Бутакова) Валентина Феоктистовна
Отец ребёнка: Бутаков Феоктист Архипович
Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1957
Сын: Бутаков Виталий Феоктистович
Отец ребёнка: Бутаков Феоктист Архипович
Бутка, Талицкий, Свердловская область