Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Загоскин Николай Михайлович
Загоскин Николай Михайлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Пол
Мужской
Отец
Загоскин Михаил Николаевич
1789 г.р.
Мать
Загоскина (Васильцовская) Анна Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Загоскин Михаил Николаевич
Мать:
Загоскина Анна Дмитриевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия