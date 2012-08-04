Шкрылёв Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкрылёв Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1938

Дата смерти

04.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масленицына Галина Фёдоровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
04.08.2012

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