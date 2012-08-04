Шкрылёв Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1938
Дата смерти04.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масленицына Галина Фёдоровна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
04.08.2012