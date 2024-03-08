Карпанин Стефан Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпанин Стефан Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1900 ст.

Дочь: Карпанина Татьяна Стефановна

Мать ребёнка: Карпанина Евдокия Даниловна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Восп. Павел Антонович Карпанин, Вера Ивановна Щеголькова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпанина Евдокия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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