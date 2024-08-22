Калмыкова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Калмыков Семён Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Семён Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Калмыкова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Калмыков Семён Алексеевич

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.

Сын: Калмыков Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Калмыков Семён Алексеевич

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
В метрических книгах дата рождения 21.09.1906г. Но день рождения всегда отмечали 14 октября. А на памятнике стоит дата рождения 27.09.1906
Смерть
Неизвестно

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