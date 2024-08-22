Калмыкова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калмыков Семён Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Калмыкова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Калмыков Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.
Сын: Калмыков Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Калмыков Семён Алексеевич
В метрических книгах дата рождения 21.09.1906г. Но день рождения всегда отмечали 14 октября. А на памятнике стоит дата рождения 27.09.1906
Смерть
Неизвестно