Сыропятов Гавриил Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыропятов Гавриил Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1896

Дата смерти

28.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1896

Отец: Сыропятов Деонисий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шведова Полина Гаврииловна

Мать ребёнка: Сыропятова Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
16.12.1927

Сын: Сыропятов Дмитрий Гавриилович

Мать ребёнка: Сыропятова Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
10.11.1957

Сын: Сыропятов Николай Дмитревич

Мать ребёнка: Сыропятова Мария Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыропятова Мария Евгеньевна

Смерть
28.12.1942
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