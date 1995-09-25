Сыропятов Гавриил Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1896
Дата смерти28.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1896
Отец: Сыропятов Деонисий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шведова Полина Гаврииловна
Мать ребёнка: Сыропятова Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
16.12.1927
Сын: Сыропятов Дмитрий Гавриилович
Мать ребёнка: Сыропятова Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
10.11.1957
Сын: Сыропятов Николай Дмитревич
Мать ребёнка: Сыропятова Мария Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1942