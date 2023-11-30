Трухин Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1947
Отец: Трухин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трухина Тамара
Рождение ребёнка
19.08.1974
Сын: Трухин Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Трухина Тамара
Рождение ребёнка
13.05.1976
Дочь: Загорулько Лилия Валерьевна
Мать ребёнка: Трухина Тамара
Смерть
Неизвестно