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Трухин Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1947

Отец: Трухин Петр Иванович

Мать: Емельянова Нина Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трухина Тамара

Рождение ребёнка
19.08.1974

Сын: Трухин Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Трухина Тамара

Рождение ребёнка
13.05.1976

Дочь: Загорулько Лилия Валерьевна

Мать ребёнка: Трухина Тамара

Смерть
Неизвестно

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