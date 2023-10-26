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Васнецова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1907

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1907

Отец: Васнецов Василий Иванович

Мать: Васнецова Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вениамин Александрович

Рождение ребёнка
13.05.1937

Дочь: Васнецова Капитолина Вениаминовна

Отец ребёнка: Вениамин Александрович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Васнецов Борис Вениаминович

Отец ребёнка: Вениамин Александрович

Смерть
1990

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