Васнецова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1907
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1937
Дочь: Васнецова Капитолина Вениаминовна
Отец ребёнка: Вениамин Александрович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Васнецов Борис Вениаминович
Отец ребёнка: Вениамин Александрович
Смерть
1990