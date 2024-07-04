Кузнецова Аксинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти19.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Устин Михайлович
Рождение ребёнка
02.02.1927
Сын: Кузнецов Андрей Устинович
Отец ребёнка: Кузнецов Устин Михайлович
Смерть
19.07.1969
Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область