Кузнецова Аксинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Аксинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

19.07.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Устин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Устин Михайлович

Рождение ребёнка
02.02.1927

Сын: Кузнецов Андрей Устинович

Отец ребёнка: Кузнецов Устин Михайлович

Смерть
19.07.1969
Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

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