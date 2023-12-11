Павлушина Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1980
Рождение ребёнка
30.01.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлушин Игорь Александрович
Рождение ребёнка
26.07.2008
Сын: Новоженников Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Новоженников Сергей Алексеевич
Развод
Неизвестно