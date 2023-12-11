Павлушина Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлушина Виктория Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1980

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
2008 г.р.

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1980

Отец: Глушков Виктор Алексеевич

Мать: Глушкова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
30.01.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлушин Игорь Александрович

Рождение ребёнка
26.07.2008

Сын: Новоженников Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Новоженников Сергей Алексеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Павлушин Игорь Александрович

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