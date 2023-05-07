Лесовая (Гусарова) Алёна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1969
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1969
Отец: Гусаров Геннадий
Рождение ребёнка
02.07.1996
Дочь: Лесовая Алина Сергеевна
Отец ребёнка: Лесовой Сергей Викторович
Рождение ребёнка
02.07.1998
Дочь: Лесовая Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Лесовой Сергей Викторович
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область