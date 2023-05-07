Лесовая (Гусарова) Алёна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесовая (Гусарова) Алёна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1969

Отец: Гусаров Геннадий

Мать: Гусарова Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
02.07.1996

Дочь: Лесовая Алина Сергеевна

Отец ребёнка: Лесовой Сергей Викторович

Рождение ребёнка
02.07.1998

Дочь: Лесовая Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Лесовой Сергей Викторович

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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