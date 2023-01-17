Суровцова Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1832 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1832 ст.
У Вологодской Николаевской церкви священника Николай Суровцова и жены его Евдокии Михайловой дочь Елисавета. Восприемницей была служащего в 1-м Казанском баталионе командира майора Алексея Семенова Ма... Показать все
Место жительства
С 1885 по 1896
При градской церкви святителя Николая Чудотворца на Сенной площади.
Смерть
После 1917