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Суровцова Елизавета Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

24.09.1832 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1832 ст.

Отец: Суровцов Николай Яковлевич

Мать: Суровцова Евдокия Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
У Вологодской Николаевской церкви священника Николай Суровцова и жены его Евдокии Михайловой дочь Елисавета. Восприемницей была служащего в 1-м Казанском баталионе командира майора Алексея Семенова Ма... Показать все
Место жительства
С 1885 по 1896
Вологда, город Вологда, Вологодская область
При градской церкви святителя Николая Чудотворца на Сенной площади.
Смерть
После 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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