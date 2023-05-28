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Прахова Татьяна Николаевна

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

11.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1977

Отец: Азаров Николай Григорьевич

Мать: Писарева Ольга Юрьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прахов Александр Леонидович

Рождение ребёнка
28.02.2000

Сын: Прахов Даниил Александрович

Отец ребёнка: Прахов Александр Леонидович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.2004

Дочь: Прахова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Прахов Александр Леонидович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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