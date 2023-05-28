Прахова Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1977
Отец: Азаров Николай Григорьевич
Мать: Писарева Ольга Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.2000
Сын: Прахов Даниил Александрович
Отец ребёнка: Прахов Александр Леонидович
Рождение ребёнка
05.03.2004
Дочь: Прахова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Прахов Александр Леонидович