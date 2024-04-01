(Логвинова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Логвинова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логвинов Иван Михайлович

Мать: Логвинова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворников Сергей

Отец ребёнка: Дворников ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дворников ?

Развод
Неизвестно

Муж: Белоусов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Владимир

Отец ребёнка: Белоусов ?

Смерть
Неизвестно

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