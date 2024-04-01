(Логвинова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логвинов Иван Михайлович
Мать: Логвинова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворников Сергей
Отец ребёнка: Дворников ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дворников ?
Развод
Неизвестно
Муж: Белоусов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Владимир
Отец ребёнка: Белоусов ?
Смерть
Неизвестно