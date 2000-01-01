Атомян Акоп Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1896
Дата смерти08.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1937
Сын: Атомян Акоп Акопович
Мать ребёнка: Атомян Майрам Амбарцумовна
Рождение ребёнка
12.06.1941
Дочь: Акопян Жанна Акоповна
Мать ребёнка: Атомян Майрам Амбарцумовна
Рождение ребёнка
23.09.1947
Мать ребёнка: Атомян Майрам Амбарцумовна
Смерть
08.12.1974