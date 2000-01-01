Атомян Акоп Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атомян Акоп Лазаревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1896

Дата смерти

08.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1937

Сын: Атомян Акоп Акопович

Мать ребёнка: Атомян Майрам Амбарцумовна

Рождение ребёнка
12.06.1941

Дочь: Акопян Жанна Акоповна

Мать ребёнка: Атомян Майрам Амбарцумовна

Рождение ребёнка
23.09.1947

Сын: Атомян Артём Акопович

Мать ребёнка: Атомян Майрам Амбарцумовна

Смерть
08.12.1974
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