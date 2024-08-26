Плашкина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плашкина Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плашкин Фёдор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Плашкина) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Плашкин Захар Фёдорович

Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Плашкин Давид Фёдорович

Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Плашкин Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Плашкина) Глафира Фёдоровна

Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Плашкин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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