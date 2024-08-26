Плашкина Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Плашкина) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Плашкин Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Плашкина) Глафира Фёдоровна
Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Плашкин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Плашкин Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно