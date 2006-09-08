Абалонская (Скутова) Ульяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбалонская (Скутова) Ульяна Моисеевна

Абалонская (Скутова) Ульяна Моисеевна

Место рождения

д.Стриганцы, Витебская обл.

Дата рождения

1916

Дата смерти

08.09.2006

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Скутов Моисей Сидорович

Мать: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абалонский Антонович

Отец ребёнка: Абалонский Антон Егасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абалонский Антон Егасович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абалонский Антон Егасович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абалонский Антон Егасович

Смерть
08.09.2006
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.