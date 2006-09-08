Абалонская (Скутова) Ульяна Моисеевна
Место рожденияд.Стриганцы, Витебская обл.
Дата рождения1916
Дата смерти08.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абалонский Антонович
Отец ребёнка: Абалонский Антон Егасович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абалонский Антон Егасович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абалонский Антон Егасович
Смерть
08.09.2006
Похороны
Неизвестно