Федора Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Иван Александрович

Отец ребёнка: Александр Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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