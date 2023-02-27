Федора Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1877
Отец ребёнка: Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Иван Александрович
Отец ребёнка: Александр Гаврилович
Смерть
Неизвестно