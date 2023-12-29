Эленшлегер-Шинко (Жорова) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шинко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Рождение ребёнка
27.02.1950
Дочь: Нитченко (Шинко) Галина Викторовна
Отец ребёнка: Шинко Виктор
Рождение ребёнка
06.01.1951
Сын: Эленшлегер-Шинко Валерий Артурович
Отец ребёнка: Эленшлегер Артур Артурович
Рождение ребёнка
Около 1966
Дочь: Гафарова (Эленшлегер-Шинко) Нина Артуровна
Отец ребёнка: Эленшлегер Артур Артурович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно