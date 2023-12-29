Эленшлегер-Шинко (Жорова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эленшлегер-Шинко (Жорова) Татьяна Андреевна

Место рождения

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928

Отец: Жоров Андрей Исааков

Мать: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эленшлегер Артур Артурович

Место жительства
Неизвестно
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Рождение ребёнка
27.02.1950

Дочь: Нитченко (Шинко) Галина Викторовна

Отец ребёнка: Шинко Виктор

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.01.1951

Сын: Эленшлегер-Шинко Валерий Артурович

Отец ребёнка: Эленшлегер Артур Артурович

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1966

Дочь: Гафарова (Эленшлегер-Шинко) Нина Артуровна

Отец ребёнка: Эленшлегер Артур Артурович

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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