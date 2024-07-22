Плетнев Никита Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плетнев Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плетнёва Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плетнёва Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудина Любовь Никитьевна
Мать ребёнка: Плетнёва Мария Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1937
Сын: Плетнёв Николай Никитьевич
Мать ребёнка: Плетнёва Мария Лукьяновна
Филаево
Смерть
Неизвестно