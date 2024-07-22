Плетнев Никита Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнев Никита Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плетнев Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плетнёва Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плетнёва Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудина Любовь Никитьевна

Мать ребёнка: Плетнёва Мария Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнёва Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
13.12.1937

Сын: Плетнёв Николай Никитьевич

Мать ребёнка: Плетнёва Мария Лукьяновна

Филаево
Смерть
Неизвестно

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