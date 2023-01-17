Иванов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1933

Дата смерти

03.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Иванов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Иванова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Галина Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Галина Григорьевна

Смерть
03.11.1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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