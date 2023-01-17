Иванов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1933
Дата смерти03.11.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Иванов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Иванова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1972