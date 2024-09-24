Беловолова Дарья Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1862 ст.
Дата смерти24.11.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1862 ст.
Рождение https://yandex.ru/archive/catalog/babf8e3b-6715-4914-af14-22bb84b6fdb3/19 https://yandex.ru/archive/catalog/babf8e3b-6715-4914-af14-22bb84b6fdb3/174 отец ошибочно вписан как Павлович, учитыв... Показать все
Смерть
24.11.1865 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/49d0b21f-3171-4f3a-9923-1259db5f10bc/222