Беловолова Дарья Гаврииловна 11.03.1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Беловолова Дарья Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1862 ст.

Дата смерти

24.11.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
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Место
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Рождение
11.03.1862 ст.

Отец: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич

Мать: Беловолова Анастасия Алексеевна

Рождение https://yandex.ru/archive/catalog/babf8e3b-6715-4914-af14-22bb84b6fdb3/19 https://yandex.ru/archive/catalog/babf8e3b-6715-4914-af14-22bb84b6fdb3/174 отец ошибочно вписан как Павлович, учитыв... Показать все
Смерть
24.11.1865 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/49d0b21f-3171-4f3a-9923-1259db5f10bc/222

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