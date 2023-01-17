Антонов Валерий Олегович
Место рождения
Дата рождения17.10.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1969
Отец: Антонов Олег Федорович
Бракосочетание
01.10.1991
Жена: Антонова Лилия Петровна
В ЗАГСе зарегистрирован брак 01 октября 1991 года (ЗАГС, ул. Тараса Шевченко, 73. Стрыйський городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Львовской области, город Стрый, Ль... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1994
Дочь: Орлова Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Антонова Лилия Петровна