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Антонов Валерий Олегович

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Место рождения

Стрый, Львівська область

Дата рождения

17.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1969

Отец: Антонов Олег Федорович

Мать: Антонова Галина Андреевна

Стрый, Львівська область
Бракосочетание
01.10.1991

Жена: Антонова Лилия Петровна

Стрый, Львівська область
В ЗАГСе зарегистрирован брак 01 октября 1991 года (ЗАГС, ул. Тараса Шевченко, 73. Стрыйський городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Львовской области, город Стрый, Ль... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1994

Дочь: Орлова Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Антонова Лилия Петровна

Стрый, Львівська область
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