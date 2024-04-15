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Аникеев Иван

Место рождения

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.04.1896

Дата смерти

01.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1896

Отец: Никеев Петр

Мать: Макаровна, Никеева Фекла

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Архивная справка №511/6 от 22.07.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1896 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Крещение
25.04.1896
Архивная справка №511/6 от 22.07.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1896 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Бракосочетание
03.02.1915

Жена: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Архивная справка №511/10 от 24.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
11.12.1915

Сын: Аникеев Николай Иванович

Мать ребёнка: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1915 год | Государственный архив Саратовской области | л. 328 об.-329; зап. 104 | Архивная справка №511/3 от 24.04.2019 | ОГУ ГАСО |... Показать все
Рождение ребёнка
1925

Сын: Иванович Григорий

Мать ребёнка: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1929

Сын: Аникеев Петр

Мать ребёнка: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
С 1944 по 1945
Колхозник | Похозяйственная книга №2 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 19-20
Место жительства
До 01.12.1970
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
ул. Пушкина, д. 21 | Справка о смерти №28 от 4 июня 2019 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Смерть
01.12.1970
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Тромбоз мозговых сосудов с левосторонним гемипорезом; церебральный склероз | Справка о смерти №28 от 4 июня 2019 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Похороны
?.12.1970

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