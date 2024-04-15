Аникеев Иван
Место рождения
Дата рождения23.04.1896
Дата смерти01.12.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1896
Отец: Никеев Петр
Мать: Макаровна, Никеева Фекла
Архивная справка №511/6 от 22.07.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1896 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Крещение
25.04.1896
Архивная справка №511/6 от 22.07.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1896 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Бракосочетание
03.02.1915
Архивная справка №511/10 от 24.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
11.12.1915
Мать ребёнка: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария
Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1915 год | Государственный архив Саратовской области | л. 328 об.-329; зап. 104 | Архивная справка №511/3 от 24.04.2019 | ОГУ ГАСО |... Показать все
Рождение ребёнка
1925
Сын: Иванович Григорий
Мать ребёнка: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1929
Сын: Аникеев Петр
Мать ребёнка: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария
Работа или профессия
С 1944 по 1945
Колхозник | Похозяйственная книга №2 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 19-20
Место жительства
До 01.12.1970
ул. Пушкина, д. 21 | Справка о смерти №28 от 4 июня 2019 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Смерть
01.12.1970
Причина смерти: Тромбоз мозговых сосудов с левосторонним гемипорезом; церебральный склероз | Справка о смерти №28 от 4 июня 2019 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Похороны
?.12.1970