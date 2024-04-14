Анфиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 26 № после 24 " " глава семьи Митрофан Емельянович главы семьи 1 сын 1 жены Степан Митрофанович главы семьи 2 сын 2 жены Петр Митрофанович главы семьи 2 жена Марья Тимофеева главы сем... Показать все
Смерть
После 1858 ст.