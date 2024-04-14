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Анфиса Ивановна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 26 № после 24 " " глава семьи Митрофан Емельянович главы семьи 1 сын 1 жены Степан Митрофанович главы семьи 2 сын 2 жены Петр Митрофанович главы семьи 2 жена Марья Тимофеева главы сем... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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