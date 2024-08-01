Зикратый Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗикратый Мартын

Зикратый Мартын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зикратый Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Зикратый Елисей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зикратый Федот

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.