Мастрюкова (Самойлович) Марина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастрюкова (Самойлович) Марина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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