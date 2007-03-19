Сапронова Екатерина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапронова Екатерина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1980

Отец: Сапронов Анатолий Иванович

Мать: Сапронова Ирина Илленовна

Рождение ребёнка
19.03.2007

Сын: Судаков Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.2013

Сын: Судаков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.2017

Дочь: Судакова Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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