Сапронова Екатерина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1980
Рождение ребёнка
19.03.2007
Сын: Судаков Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.2013
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.2017
Дочь: Судакова Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности