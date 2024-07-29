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Тропников Лаврентий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Тропников Алексей Миронов

Мать: Тропникова Ирина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тропникова Афимья Иванова

Рождение ребёнка
22.11.1857

Сын: Тропников Александр Лаврентьев

Мать ребёнка: Тропникова Афимья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Фомина (Тропникова) Феодосия Лаврентьева

Мать ребёнка: Тропникова Афимья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Шевелева Васса Лаврентьева

Мать ребёнка: Тропникова Афимья Иванова

Смерть
Неизвестно

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