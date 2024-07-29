Тропников Лаврентий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1857
Сын: Тропников Александр Лаврентьев
Мать ребёнка: Тропникова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Фомина (Тропникова) Феодосия Лаврентьева
Мать ребёнка: Тропникова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Шевелева Васса Лаврентьева
Мать ребёнка: Тропникова Афимья Иванова
Смерть
Неизвестно