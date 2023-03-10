? (Голева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди? (Голева) Марфа

? (Голева) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Пол

Женский

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Голев Артём Васильевич

Мать: Степанида

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close