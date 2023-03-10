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Чесноков Павел Яковлевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

28.06.1902

Дата смерти

16.07.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1902

Отец: Чесноков Яков Варфоломеевич

Мать: Чесноков (Неизвестно) Мария Карповна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
03.07.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Смерть
16.07.1904
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904

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