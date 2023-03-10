Чесноков Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1902
Дата смерти16.07.1904
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1902
МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
03.07.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Смерть
16.07.1904
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904