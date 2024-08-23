Кохановская Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кохановская Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кохановский Михаил Федорович

Рождение ребёнка
14.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.01.1969

Дочь: Житко (Кохановская) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кохановский Михаил Федорович

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