Кохановская Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.01.1969
Дочь: Житко (Кохановская) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кохановский Михаил Федорович