Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Иван Петрович
Мать: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Алексей Ильич
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Илья Ильич
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Андрей Ильич
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно