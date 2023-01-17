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Илья Иванович

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Место рождения

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Иван Петрович

Мать: Феодора Ивановна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Алексей Ильич

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Илья Ильич

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1767

Сын: Андрей Ильич

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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