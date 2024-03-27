Ишмухаметов Каюм
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения?.04.1859
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1859
Отец: Ишмухаметов Мухамет
Мать: Ишмухаметова Магитап
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Ишмухаметов Гаффар Каюмович
Мать ребёнка: Ишмухаметова Файза
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Ишмухаметов Габдрахман Каюмович
Мать ребёнка: Ишмухаметова Файза
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ишмухаметов Закир Каюмович
Мать ребёнка: Ишмухаметова Файза
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишмухаметова Мархаба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хатира Каюмовна
Мать ребёнка: Ишмухаметова Файза
Смерть
1920
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно