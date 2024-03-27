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Ишмухаметов Каюм

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

?.04.1859

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1859

Отец: Ишмухаметов Мухамет

Мать: Ишмухаметова Магитап

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Мать ребёнка: Ишмухаметова Файза

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ишмухаметов Габдрахман Каюмович

Мать ребёнка: Ишмухаметова Файза

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Ишмухаметов Закир Каюмович

Мать ребёнка: Ишмухаметова Файза

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Мархаба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хатира Каюмовна

Мать ребёнка: Ишмухаметова Файза

Смерть
1920
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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