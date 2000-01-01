Карпухина (Строгова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Строгова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1953

Отец: Строгов Василий Иванович

Мать: Строгова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1978

Дочь: Бокова Екатерина Витальевна

Отец ребёнка: Карпухин Виталий

Рождение ребёнка
16.10.1979

Сын: Карпухин Михаил Витальевич

Отец ребёнка: Карпухин Виталий

Рождение ребёнка
09.04.1980

Сын: Карпухин Александр Витальевич

Отец ребёнка: Карпухин Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Виталий

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