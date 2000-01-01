Карпухина (Строгова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1953
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1953
Рождение ребёнка
29.08.1978
Дочь: Бокова Екатерина Витальевна
Отец ребёнка: Карпухин Виталий
Рождение ребёнка
16.10.1979
Сын: Карпухин Михаил Витальевич
Отец ребёнка: Карпухин Виталий
Рождение ребёнка
09.04.1980
Сын: Карпухин Александр Витальевич
Отец ребёнка: Карпухин Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпухин Виталий