Кокорина Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1894 ст.
Дочь: Иевлева (Кокорина) Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Григорьевич
Любовь Афанасьевна была дочерью запасного рядового Кокорина Афанасия Григорьевича и Евгении Михайловны. Родилась она 14 сентября (старый стиль).
Смерть
Неизвестно