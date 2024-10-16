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Кокорина Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
14.09.1894 ст.

Дочь: Иевлева (Кокорина) Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Григорьевич

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Любовь Афанасьевна была дочерью запасного рядового Кокорина Афанасия Григорьевича и Евгении Михайловны. Родилась она 14 сентября (старый стиль).
Смерть
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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