Евсеев (Щюкин) Василий Васильев 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсеев (Щюкин) Василий Васильев

Место рождения

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1784 или 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: Авдотья (Евдокия) Яковлева

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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