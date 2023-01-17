Реутов Спиридон Иванович
Место рождения
Дата рождения25.12.1900
Дата смертиОколо ?.03.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Линецкая Реутова Елена Спиридоновна
Мать ребёнка: Реутова Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
07.09.1933
Дочь: Баско Сысоева Галина Спиридоновна
Мать ребёнка: Реутова Ксения Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Реутова Ксения Иосифовна
Смерть
Около ?.03.1989
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область