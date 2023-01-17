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Реутов Спиридон Иванович

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Место рождения

Кетово, Кетовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

25.12.1900

Дата смерти

Около ?.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Кетово, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Линецкая Реутова Елена Спиридоновна

Мать ребёнка: Реутова Ксения Иосифовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.09.1933

Дочь: Баско Сысоева Галина Спиридоновна

Мать ребёнка: Реутова Ксения Иосифовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реутова Ксения Иосифовна

Смерть
Около ?.03.1989
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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