Рязанцева Агриппина Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1875
Отец ребёнка: Резанцов Фёдор Никаноров
Рождение ребёнка
03.05.1877
Дочь: (Резанцова) Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Резанцов Фёдор Никаноров
Рождение ребёнка
25.07.1881
Отец ребёнка: Резанцов Фёдор Никаноров
Рождение ребёнка
20.09.1884
Отец ребёнка: Резанцов Фёдор Никаноров