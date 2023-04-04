Рязанцева Агриппина Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева Агриппина Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Резанцов Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: Резанцов Фёдор Никаноров

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.05.1877

Дочь: (Резанцова) Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Резанцов Фёдор Никаноров

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.07.1881

Сын: Резанцов Никанор Фёдоров

Отец ребёнка: Резанцов Фёдор Никаноров

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.09.1884

Сын: Рязанцев Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Резанцов Фёдор Никаноров

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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