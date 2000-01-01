Колпакова (Ванагелис) Капиталина Кузьминишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпакова (Ванагелис) Капиталина Кузьминишна

Колпакова (Ванагелис) Капиталина Кузьминишна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ванагелис Кузьма Васильевич

Мать: Ванагелис Степанида Филатовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Колпаков Родион Сафонович

Отец ребёнка: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ефросинья Сафоновна

Отец ребёнка: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Дементьева Ольга (Улита) Сафоновна

Отец ребёнка: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1910

Сын: Колпаков Михаил (Мина) Сафонович/Сафронович

Отец ребёнка: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close