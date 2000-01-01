Колпакова (Ванагелис) Капиталина Кузьминишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1900
Сын: Колпаков Родион Сафонович
Отец ребёнка: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ефросинья Сафоновна
Отец ребёнка: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Дементьева Ольга (Улита) Сафоновна
Отец ребёнка: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1910
Сын: Колпаков Михаил (Мина) Сафонович/Сафронович
Отец ребёнка: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно