Селивонов Иоанн Ильин
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селивонова Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
посполитый бездворный крестьянин господина Чернявского
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1793 ст.
Сын: Селивонов Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Селивонова Наталья
Рождение ребёнка
02.04.1805 ст.
Мать ребёнка: Селивонова Наталья
Смерть
Неизвестно