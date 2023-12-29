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Селивонов Иоанн Ильин

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Селивонов Илья Силвестров

Мать: Селивонова Евдокия Моисеева?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селивонова Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
посполитый бездворный крестьянин господина Чернявского
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.02.1793 ст.

Сын: Селивонов Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Селивонова Наталья

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.04.1805 ст.

Сын: Селивонов Тит Иоаннов

Мать ребёнка: Селивонова Наталья

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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