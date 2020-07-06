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Гордина Варвара Андриановна

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

06.07.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2020

Отец: не указан

Мать: Богданова Татьяна Васильевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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