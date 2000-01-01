Зенков Илья (Евлампиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Зенков Евгений Ильич
Мать ребёнка: Зенкова Анна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жильцова Нина Ильинична
Мать ребёнка: Зенкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зенкова Анна
Смерть
Неизвестно