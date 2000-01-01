Зенков Илья (Евлампиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенков Илья (Евлампиевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Зенков Евгений Ильич

Мать ребёнка: Зенкова Анна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Нина Ильинична

Мать ребёнка: Зенкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зенкова Анна

Смерть
Неизвестно
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