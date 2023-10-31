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Архиповская Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1893 ст.

Муж: Архиповский Константин Петров

Рождение ребёнка
14.08.1897

Дочь: Архиповская Анна Константинова

Отец ребёнка: Архиповский Константин Петров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Архиповский Петр Константинов

Отец ребёнка: Архиповский Константин Петров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.

Дочь: Архиповская Антонина Константинова

Отец ребёнка: Архиповский Константин Петров

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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