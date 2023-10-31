Архиповская Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1897
Дочь: Архиповская Анна Константинова
Отец ребёнка: Архиповский Константин Петров
Рождение ребёнка
1899
Сын: Архиповский Петр Константинов
Отец ребёнка: Архиповский Константин Петров
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.
Дочь: Архиповская Антонина Константинова
Отец ребёнка: Архиповский Константин Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно