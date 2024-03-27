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Садриев Исмагил

Место рождения

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хисаметдинов Садретдин

Мать: (Х) Сарбижихан 2 Жена

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махижамал

Рождение ребёнка
12.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махижамал

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махижамал

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махижамал

Смерть
Неизвестно

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