Садриев Исмагил
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Хисаметдинов Садретдин
Мать: (Х) Сарбижихан 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махижамал
Рождение ребёнка
12.09.1934
Рождение ребёнка
12.09.1936
Рождение ребёнка
30.05.1940
Смерть
Неизвестно