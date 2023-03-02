Схоменко Алексей Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схоменко Алексей Пантелеймонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Схоменко Пантелей Яковлевич

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Схоменко Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Схоменко Вера Михайловна

Смерть
2021
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