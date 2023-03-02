Схоменко Алексей Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Схоменко Пантелей Яковлевич
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Схоменко Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Схоменко Вера Михайловна
Смерть
2021