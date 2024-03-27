Марьямбану Гаязетдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьямбану Гаязетдин Кызы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

12.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912

Отец: Гаязетдин Гайси Улы

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Хабир Гизатулла Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Хабир Гизатулла Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Хабир Гизатулла Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Хабир Гизатулла Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исхаков Хабир Гизатулла Улы

Смерть
Неизвестно
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