Петрыкина (Лутовинова) Акилина Антоновна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрыкина (Лутовинова) Акилина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

28.10.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1871 ст.

Муж: Петрыкин Сергей Феоктистович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Петрыкин Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Петрыкин Арсений Сергеевич

Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
01.12.1878

Сын: Петрыкин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
01.05.1881

Дочь: Петрыкина Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Феоктистович

173-16-410
Рождение ребёнка
05.07.1883

Дочь: Рожнова (Петрыкина) Иулитта Сергеевна

Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Феоктистович

173-16-481 (43)
Смерть
28.10.1884 ст.

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