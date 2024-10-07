Петрыкина (Лутовинова) Акилина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти28.10.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1871 ст.
Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1874
Сын: Петрыкин Даниил Сергеевич
Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Феоктистович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Петрыкин Арсений Сергеевич
Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Феоктистович
Рождение ребёнка
01.12.1878
Сын: Петрыкин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Феоктистович
Рождение ребёнка
01.05.1881
Дочь: Петрыкина Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Феоктистович
173-16-410
Рождение ребёнка
05.07.1883
Дочь: Рожнова (Петрыкина) Иулитта Сергеевна
Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Феоктистович
173-16-481 (43)
Смерть
28.10.1884 ст.