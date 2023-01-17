Хамбиков Денис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамбиков Денис Николаевич

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

19.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

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