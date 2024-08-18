Игнатьева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Анна

Место рождения

Бишево

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

1773 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Алексеев Игнатий

Мать: Алексеева Февронья

Бишево
Бракосочетание
04.11.1821

Муж: не указан

Брак от 04.11.1821г. Федор 19 лет сын Матвей Сергеева. Невеста Анна 22г. дочь Игнатия Алексеева д. Бишева.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Федорова Елена

Отец ребёнка: Матвеев Федор

Бишево
Смерть
Неизвестно

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