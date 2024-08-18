Игнатьева Анна
Место рожденияБишево
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Алексеев Игнатий
Мать: Алексеева Февронья
Бишево
Бракосочетание
04.11.1821
Муж: не указан
Брак от 04.11.1821г. Федор 19 лет сын Матвей Сергеева. Невеста Анна 22г. дочь Игнатия Алексеева д. Бишева.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Федорова Елена
Отец ребёнка: Матвеев Федор
Бишево
Смерть
Неизвестно